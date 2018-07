Kairo (dpa) - Ägypten stürzt nach der Räumung der Protestlager in Kairo tiefer ins Chaos: Bei Kämpfen rund um die Räumung islamistischer Protestlager in Kairo kamen landesweit fast 300 Menschen ums Leben, rund 2000 seien verletzt worden, berichteten arabische Medien am Abend. Die Übergangsregierung rief für einen Monat den Notstand aus und verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Aus Protest gegen das Vorgehen der Polizei legte Nobelpreisträger Mohammed ElBaradei sein Amt als Vizepräsident nieder.

