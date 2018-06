Kairo (dpa) - Die ägyptischen Muslimbrüder wollen ihre Proteste gegen die Absetzung von Präsident Mohammed Mursi auch nach den blutigen Unruhen vom Mittwoch fortsetzen.

Das ägyptische Nachrichtenportal "youm7" berichtete, die Sicherheitskräfte befürchten "eine neue Welle der Gewalt", sollten die Islamisten an diesem Freitag erneut demonstrieren.

Nach Angaben der staatlichen Medien war nach Mitternacht langsam Ruhe eingekehrt. Das Fernsehen berichtete lediglich von zwei Polizisten, die vor einer Polizeistation in Al-Arisch auf dem Sinai getötet worden seien.

Nach den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Islamisten und Sicherheitskräften, in deren Verlauf am Mittwoch mindestens 278 Menschen ums Leben kamen, beendete die von der Führung verordnete nächtliche Ausgangssperre zunächst die Zusammenstöße. Bei den Kämpfen um die Räumung islamistischer Protestlager in Kairo gab es viele Tote, darunter 43 Sicherheitskräfte. Auch vier Journalisten waren unter den Todesopfern. Rund 2000 Menschen seien verletzt worden, berichteten arabische Medien am späten Mittwochabend.

Die Muslimbrüder gingen von deutlich mehr Todesopfern aus, ihr Sprecher Ahmed Aref schätzte die Zahl der Toten am Abend gar auf 2600.