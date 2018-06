New York (AFP) In den USA ist eine Bande krimineller Börsenhändler aufgeflogen, die Anleger weltweit um insgesamt 140 Millionen Dollar (106 Millionen Euro) betrogen haben soll. Die Staatsanwaltschaft von Brooklyn in New York teilte am Mittwoch mit, sechs Verdächtige seien angeklagt worden. Sie seien am Dienstag an verschiedenen Orten in den Bundesstaaten Arizona, New Jersey, Florida und Kalifornien sowie in Kanada festgenommen worden.

