Washington (AFP) Folgenschwere Klimaveränderungen haben vor rund 3200 Jahren offenbar ganze Zivilisationen im östlichen Mittelmeerraum zu Fall gebracht. Um das Jahr 1200 vor Christus sorgte eine Kälte- und Dürreperiode neuen Erkenntnissen zufolge für den Untergang mächtiger Königreiche im heutigen Ägypten, Griechenland, Zypern, Syrien, Israel und der Türkei, wie französische Forscher am Mittwoch im US-Wissenschaftsmagazin "PLOS One" berichteten. Der Klimawandel verursachte demnach immense Probleme in der Landwirtschaft, was zu Hungersnöten, Kriegen, Abwanderung und schließlich dem Ende der Reiche führte.

