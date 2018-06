Chilmark (AFP) - (AFP) Angesichts der Gewalt in Ägypten hat US-Präsident Barack Obama die für September geplanten Militärmanöver mit den ägyptischen Streitkräften abgesagt. Er verurteile das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten "mit Nachdruck", sagte Obama am Donnerstag bei einem Presseauftritt während seines Urlaubs in Martha's Vineyard. Ägypten befinde sich "auf einem gefährlichen Weg". Die US-Militärhilfen von jährlich 1,3 Milliarden Dollar ließ Obama aber unangetastet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.