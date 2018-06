Washington (dpa) - Das Weltraumteleskop "Kepler" muss seine Suche nach erdähnlichen Planeten wegen eines technischen Defekts beenden. Weil das Problem auch nach mehreren Anläufen nicht behoben werden konnte, kündigte die Nasa die Einstellung der Mission an. Auch nach monatelangen Tests waren zwei der vier wichtigen Teilen nicht mehr in Gang zu bringen, die das Teleskop in Position halten sollten. "Kepler" war 2009 auf die Suche nach einer "zweiten Erde" gestartet und hat über 3500 Planetenkandidaten bei anderen Sternen aufgespürt.

