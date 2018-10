Kairo (AFP) In Ägypten hat es am Freitag erneut blutige Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Anhängern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi gegeben. In der Hauptstadt Kairo wurde nach einem Bericht der staatlichen Medien ein Polizist in einem Hinterhalt getötet, bei einem Polizeieinsatz im nördlichen Ismailija töteten die Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben fünf Mursi-Anhänger.

