Berlin (AFP) - (AFP) Der Bundesrat hat in einer Sondersitzung den Weg für die Fluthilfe-Milliarden zur Beseitigung der Hochwasserschäden freigemacht. Die Länderregierungen verabschiedeten am Freitag in Berlin einstimmig eine Verordnung über die Aufteilung und Verwendung der acht Milliarden Euro für den Wiederaufbau. "Danke Deutschland, im Namen Sachsen-Anhalts sage ich das von ganzem Herzen", sagte Reiner Haseloff (CDU), der Ministerpräsident des vom Hochwasser am schwersten betroffenen Bundeslandes.

