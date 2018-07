Caracas (AFP) Aus Protest gegen die Gewalt und die Entmachtung von Präsident Mohammed Mursi zieht Venezuela seinen Botschafter aus Ägypten ab. "Ich habe beschlossen, unseren Botschafter aus Kairo abzuziehen", sagte Präsident Nicolas Maduro am Freitag in einer von den staatlichen Medien verbreiteten Rede. Mursi müsse wieder in sein Amt eingesetzt werden, "um einen nationalen Versöhnungsprozess des ägyptischen Volkes einzuleiten". "Genug der Staatsstreiche, genug der Spaltung", fügte er hinzu.

