Beirut (dpa) - Nach dem verheerenden Bombenanschlag in einem Vorort von Beirut ist die Zahl der Toten auf 22 gestiegen. Das berichten lokale Medien unter Berufung auf das Innenministerium. Sanitäter und Ärzte hatten bei dem Anschlag in der libanesischen Hauptstadt zudem rund 200 Verletzte versorgt. Viele von ihnen liegen immer noch mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Autobombe war in einem Viertel detoniert, das von der schiitischen Hisbollah-Bewegung und ihrer Miliz kontrolliert wird.

