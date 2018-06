Leverkusen (SID) - U21-Fußball-Nationalspieler Emre Can steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel von Bayer Leverkusen beim VfB Stuttgart erstmals im Kader des Werksklubs. Zum Saisonauftakt stand der 19-Jährige, der von Triple-Gewinner Bayern München verpflichtet worden war, noch nicht im Bundesliga-Aufgebot für das Duell mit dem SC Freiburg (3:1).

Can nimmt den Platz von Levin Öztunali ein, Enkel des DFB-Ehrenspielführers Uwe Seeler. Dieser wurde am Freitag in der U23 von Bayer in der Regionalliga West gegen die Sportfreunde Lotte eingesetzt. Gegen Freiburg hatte Öztunali als jüngster Bayer-Profi (17 Jahre und 146 Tage) sein Bundesliga-Debüt gefeiert.