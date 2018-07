Göppingen (SID) - Michael Kraus hofft nach seiner Rückkehr zum Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen weiter auf ein Comeback in der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Im Interview mit SPORT1 sagte der 29-Jährige: "Ich habe ein kurzes Gespräch mit Bundestrainer Martin Heuberger gehabt. Was dabei herauskommt, weiß ich noch nicht. Aber es ist sicherlich mein Anspruch, in der Nationalmannschaft zu spielen."

Der letzte Länderspieleinsatz des Rückraumspielers datiert vom 8. Juni 2011 gegen Österreich. Zuletzt hatte Kraus im Juni seine Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen gegen Montenegro und Israel aufgrund seiner Abiturprüfungen abgesagt.