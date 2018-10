Moskau (SID) - Sprint-Superstar Usain Bolt ist bei der Leichtathletik-WM in Moskau über 200 m locker ins Finale gelaufen. Fünf Tage nach seinem Titel über 100 m reichten dem Jamaikaner 20,12 Sekunden für das Erreichen des Endlaufs (Samstag, 18.05 Uhr/ZDF und Eurosport). Dort will der schnellste Mann der Welt den nächsten Schritt zur Legende machen.

Der 26-Jährige gilt im Luschniki-Stadion als haushoher Favorit über die halbe Stadionrunde, seit Silber bei der WM 2007 in Osaka/Japan hat Bolt kein Rennen bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften über 200 m mehr verloren. Sein Weltrekord liegt bei 19,19 Sekunden.

Wie bei Olympia in London strebt Bolt in Russland wieder drei Goldmedaillen an - nach seinem Triumph über 100 m (9,77) noch über die doppelte Distanz sowie mit der 4x100-m-Staffel.

Damit könnte er Carl Lewis als erfolgreichsten Leichtathleten der WM-Geschichte ablösen. Die US-Legende gewann acht Goldmedaillen, je einmal Silber und Bronze. Bolt kann in Russland ebenfalls seinen achten Titel gewinnen - 2007 hatte er zudem zweimal WM-Silber gewonnen.

Ebenfalls im Finale stehen unter anderem der jamaikanische Olympiadritte Warren Weir (20,20) und der US-Amerikaner Curtis Mitchell mit neuer persönlicher Bestzeit (19,97).

Christoph Lemaitre (Frankreich), WM-Dritter von Daegu/Südkorea 2011, hatte sich im 100-m-Finale verletzt und die Saison beendet. Deutsche Sprinter waren über 200 m nicht am Start.