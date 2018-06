Moskau (SID) - Nadine Hildebrand (25) hat bei der Leichtathletik-WM in Moskau das Halbfinale über 100 m Hürden erreicht. Die deutsche Meisterin aus Sindelfingen wurde in ihrem Vorlauf mit 13,16 Sekunden Dritte und zog direkt in die Vorschlussrunde (Samstag, 16.20 Uhr/ZDF und Eurosport) ein.

Auch die Favoritinnen um die Jahresweltbeste Brianna Rollins aus den USA (12,55) sowie Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Sally Pearson aus Australien (12,62) gaben sich keine Blöße. Rollins war vor den Titelkämpfen mit 12,28 Sekunden auf Platz drei der ewigen Weltbestenliste gelaufen.

Europameisterin Nevin Yanit (Türkei) war vor der WM des Dopings überführt worden. Carolin Nytra, Hallen-Europameisterin von 2011, hatte die Saison im Juni nach einer Fersenoperation an ihrem linken Fuß beenden müssen.