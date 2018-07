Moskau (dpa) - Speerwerferin Linda Stahl aus Leverkusen kämpft bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau um die Medaillen mit. Die Europameisterin von 2010 kam in der Quali im erste Wurf auf 64,51 Meter und übertraf damit die geforderte Weite (61,50) für das Finale am Sonntag deutlich.

Die Topleistung in der ersten Gruppe gelang Maria Abakumowa aus Russland. Die Titelverteidigerin erreichte 69,09 Meter und damit beinahe die von ihr gehaltene Weltjahresbestweite (69,35). "Wie immer, wenn sie locker ist, kann sie ganz weit werfen. Aber wenn man in der Qualifikation 75 Meter wirft, heißt das noch lange nicht, dass man das im Finale hinbekommt", sagte Stahl. Sie selbst hofft auf eine Medaille wie bei den Olympischen Spielen in London, als sie Bronze gewann.

Offizielle WM-Seite