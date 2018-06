Amsterdam (dpa) - Die niederländische Königsfamilie nimmt am Freitag Abschied von Prinz Friso. Vor der Trauerfeier waren Beileidsbotschaften aus aller Welt eingegangen.

Der Leichenwagen mit dem von Blumen geschmückten Sarg kam am Freitagmorgen im Dorf Lage Vuursche bei Utrecht an, wo der Prinz im Laufe des Tages im engsten Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit begraben werden soll.

Der jüngere Bruder von König Willem-Alexander war am Montag nach knapp eineinhalb Jahren im Koma an den Folgen eines Lawinenunglücks im österreichischen Lech gestorben.

Prinz Friso wurde 44 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau Mabel (45) und die beiden Töchter Luana (8) und Zaria (7).

Im Wintersportort Lech nahmen bereits am Donnerstag mehr als 1 000 Einwohner und Urlauber bei einem Trauergottesdienst Abschied von Friso. Dort war der Prinz beim Skifahren abseits der Piste am 17. Februar 2012 von einer Lawine verschüttet worden. Erst Anfang Juli war er aus einer Klinik in London in den Palast seiner Mutter nach Den Haag verlegt worden und dort an den folgen der schweren Hirnverletzungen gestorben.

