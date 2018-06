Berlin (dpa) - Die vollständige Eröffnung des Hauptstadtflughafens könnte nach "Bild"-Informationen mindestens bis Sommer 2015 dauern. Das Blatt (Freitag) beruft sich auf einen Siemens-Bericht zur Brandschutzanlage.

Demnach dürften die notwendigen Bauarbeiten frühestens im März 2015 abgeschlossen sein. Anschließend würden weitere vier Monate mit Bauabnahmen und Probebetrieb ins Land gehen, so dass eine vollständige BER-Eröffnung unter optimalen Bedingungen am "31. Juli 2015" möglich sei, so die Zeitung. Flughafensprecher Ralf Kunkel wies den Bericht als "reine Spekulation" zurück.

"Wir sind derzeit in Verhandlungen mit den Firmen zur Lösung der Brandschutzprobleme. Hier sind aber noch keine Entscheidungen getroffen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Es bleibe bei dem verabredeten Zeitplan, wonach bei der Aufsichtsratssitzung im Oktober über den Zeitplan für die Eröffnung entschieden werden solle.

Flughafenchef Hartmut Mehdorn plant eine Teileröffnung des Airports im kommenden Jahr und wollte die Pläne an diesem Freitag im Aufsichtsrat vorstellen. Der Grünen-Verkehrsexperte Anton Hofreiter hält eine solche Teileröffnung des Milliardenprojekts nicht für den richtigen Weg. Eine "Kleinst-Eröffnung" halte er für wenig sinnvoll, sagte Hofreiter, der Vorsitzender des Bundestags-Verkehrsausschusses ist, im Inforadio des RBB. Dies sei unwirtschaftlich und bringe die Flughafengesellschaft in noch größere finanzielle Schwierigkeiten.

Nach den Überlegungen Mehdorns sollen Passagiere zunächst nur im Nordflügel des Flughafen-Neubaus einchecken. Mit wenigen Starts und Landungen will Mehdorn die Abläufe im Neubau testen.

Hofreiter hat sich bei der Suche nach einem neuen Flughafen-Aufsichtsratschef zudem für eine Stärkung dieser Position ausgesprochen. Es wäre wichtig, einen Aufsichtsratschef zu haben, "der seine ganze Kraft und Zeit" für den Flughafen einsetzen könne. Es hält auch eine Bezahlung für den bislang ehrenamtlichen Posten für denkbar. Als möglichen Kandidaten nannte er den früheren Chef des Frankfurter Flughafens, Wilhelm Bender.

Nach dem angekündigten Rückzug des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), muss der Posten neu besetzt werden. Der scheidende Regierungschef leitet die Sitzung des Kontrollgremiums zum letzten Mal. Vertreter ist der Berliner Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (ebenfalls SPD).