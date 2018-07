Schönefeld (dpa) - Bei der Aufsichtsratssitzung am künftigen Hauptstadtflughafen zeichnet sich ein Beschluss für eine Teileröffnung ab. Nach Informationen des RBB aus Kreisen des Gremiums wird es am Nachmittag eine Mehrheit für das Konzept des Flughafenchefs Hartmut Mehdorn geben.

Die Kontrolleure halten demnach einen "kleinen Probebetrieb" im Nordflügel des Abfertigungsgebäudes für sinnvoll. Termine wurden nicht genannt. Mehdorn will im Nordpier so früh wie möglich mit bis zu zehn Flügen und maximal 1500 Passagieren am Tag starten und so die Abläufe im neuen Flughafen testen. Aus Berlin und Brandenburg hatte es Unterstützung für das Vorhaben gegeben.