Seoul (AFP) - (AFP) Südkorea will in der kommenden Woche über die Zusammenführung von getrennten koreanischen Familien verhandeln. Nordkorea sei ein Treffen am 23. August unter Aufsicht des Roten Kreuzes in der Grenzort Panmunjom vorgeschlagen worden, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium am Freitag mit. "Wir arbeiten an einem konkreten Plan für Familienzusammenführungen vor oder nach den Chuseok-Feiertagen", sagte ein Ministeriumssprecher. Präsidentin Park Geun Hye hatte sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, die Gespräche wieder aufzunehmen, um die Verwandtentreffen rechtzeitig zum traditionellen Erntedankfest am 19. September möglich zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.