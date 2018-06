Kairo (dpa) - Eine neue Welle der Gewalt hat Ägypten an dem von Islamisten ausgerufenen "Freitag der Wut" erschüttert. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

Wegen der Unruhen rät das Auswärtige Amt seit Freitag von Reisen nach ganz Ägypten ab. Die Unternehmen Tui und Thomas Cook sagten bis Mitte September alle Reisen in das Land ab.

Zu den Protesten hatten die islamistische Muslimbruderschaft und verschiedene radikale Islamisten-Parteien aufgerufen. Zehntausende Anhänger des entmachteten Präsidenten Mohammed Mursi gingen nach den Freitagsgebeten landesweit auf die Straße und schrien ihre Wut über das Blutvergießen in ihren Protestlagern heraus.

Der seit Wochen schwelende Konflikt zwischen Islamisten und Mursi-Gegnern war am Mittwoch eskaliert, als Sicherheitskräfte zwei zentrale Protestlager der Muslimbrüder in Kairo gewaltsam geräumt hatten. Das Vorgehen der Polizei und anschließende Angriffe von Islamisten forderten bislang etwa 600 Todesopfer. Die Islamisten fordern die Wiedereinsetzung Mursis, der seit seiner Entmachtung durch die Armee am 3. Juli an einem geheimen Ort festgehalten wird.

Auf dem Ramses-Platz in Kairo kamen etwa 20 000 Menschen zusammen. Die Armee riegelte andere Plätze und Straßen in der Hauptstadt ab, in der am Freitag auch zahlreiche Opfer des Blutbads vom Mittwoch zu Grabe getragen wurden.

Bei Zusammenstößen vor einer Polizeistation in der Nähe des Ramses-Platzes in Kairo starben nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens fünf Menschen. Vier Todesopfer gab es in der nordägyptischen Stadt Ismailija. Fünf weitere Menschen kamen in Damietta ums Leben. In einem Vorort von Kairo griffen vier bewaffnete Männer eine Straßensperre an und erschossen einen Angehörigen der Sicherheitskräfte.

Von der 15. Mai-Brücke in der Hauptstadt schossen demonstrierende Islamisten auf umliegende Häuser, von denen aus sie mit Steinen beworfen wurden. Experten befürchten, dass die Lage weiter eskalieren könnte. Denn die Polizei hat Order, mit scharfer Munition auf Plünderer und Saboteure zu schießen. In mehreren Landesteilen gilt der Notstand.

Auch die Verhaftungswelle von hochrangigen Mitgliedern der Muslimbruderschaft geht weiter. Die Polizei verhaftete vor Beginn der Proteste am Freitag vier führende Vertreter, wie das Nachrichtenportal youm7 meldete.

Die Bundesregierung verurteilte die Zusammenstöße in dem Land auf das Schärfste und fror Hilfsmittel in Höhe von 25 Millionen Euro ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande wollten noch am Freitag zur Lage telefonieren. Auch andere europäische Länder gingen auf Distanz zur Militärregierung in Kairo. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton berief ein Treffen der Botschafter der 28 EU-Mitgliedsstaaten für Montag in Brüssel ein.

Das Auswärtige Amt verschärfte derweil seine Reisehinweise und rät nun auch von Reisen in die Urlaubsgebiete am Roten Meer um Hurghada und Scharm el Scheich ab. Wegen der Unruhen sagten Veranstalter wie Tui oder Thomas Cook ihre Reisen in das Land bis Mitte September ab.

Urlauber, die sich derzeit in den Baderegionen befänden, könnten ihren Aufenthalt jedoch fortsetzen, da es dort unverändert ruhig sei, sagte ein Tui-Sprecher. Der Stopp der Reisen hat auch Folgen für die Flugbranche: Lufthansa-Aktien sackten auf ein neues Tief seit Mitte Dezember und waren mit einem Minus von fast drei Prozent schwächster Wert im Dax.

Die USA hatten ihre in Ägypten lebenden Bürger am Donnerstag angehalten, wegen der Unruhen das Land zu verlassen. Präsident Barack Obama verurteilte den harten Kurs der Übergangsregierung scharf und sagte eine gemeinsame Militärübung amerikanischer und ägyptischer Streitkräfte ab. Der UN-Sicherheitsrat rief alle Parteien auf, die "Aggressionen" einzustellen.

