Rom (dpa) - Italien wird der EU bei den geplanten Beratungen über die Gewalt in Ägypten einen Stopp der Waffenlieferungen an Kairo vorschlagen. Die Ausfuhr von Rüstungsgütern sollte zumindest während des Ausnahmezustands in Ägypten ausgesetzt werden, erläuterte die Vize-Außenministerin Marta Dassù im italienischen Radio. Außenministerin Emma Bonino hatte gestern daran erinnert, dass Italien bereits seit einiger Zeit keinerlei Waffen mehr an Ägypten liefere. Diesen Schritt bekräftigte Rom jetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.