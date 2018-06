Hannover (dpa) - Wegen der Unruhen in Ägypten haben die meisten deutschen Veranstalter ihre Reisen dorthin bis Mitte September abgesagt. Hintergrund ist, dass das Auswärtige Amt inzwischen von Reisen in alle Teile des Landes abrät. Urlauber, die bereits vor Ort sind, werden jedoch nicht in einer großen Aktion zurückgeholt. Nur einige Veranstalter bieten einen Abbruch der Reise an.

