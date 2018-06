Locarno (dpa) - Der deutsche Star-Regisseur Werner Herzog hat beim 66. Internationalen Filmfestival Locarno einen Goldenen Leoparden ehrenhalber für sein Lebenswerk erhalten. Der Künstler freute sich sichtlich über die Auszeichnung.

Seit Spielfilmen wie "Nosferatu - Phantom der Nacht" (1979) und "Fitzcarraldo" (1982) sowie durch seine Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Klaus Kinski (1926-1991) ist Herzog weltbekannt. Der 70-Jährige nahm den Preis am späten Freitagabend mit strahlendem Lächeln entgegen - begleitet von zwei Kameramännern. "Ich teile diese Auszeichnung mit allen Kameramännern, mit denen ich je gearbeitet habe. Sie sind meine Augen."

Im Gespräch mit Journalisten hatte er schon vor der Gala erklärt, er nehme den Leoparden "als Ehrung und Bestätigung" an. Herzog weiter: "Das Schöne an dem Preis ist, dass durch ihn das Interesse an den Filmen erhalten bleibt." Gefragt, woher er die Anregungen für seine oft ungewöhnlichen Geschichten nehme, antwortete der Regisseur: "Meine Filme sind wie Einbrecher. Die Ideen sind immer unerwartet morgens um drei zu mir gekommen. Sie alle sind ungeladene Gäste. Die ich jedoch immer herzlich begrüße."

