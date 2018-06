Berlin (dpa) - Triple-Sieger FC Bayern München sorgt in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga gleich wieder für Superlative. Mit dem 1:0 bei Eintracht Frankfurt überstand der Titelverteidiger auch das 27. Spiel in Serie ohne Niederlage und stellte damit den Clubrekord aus dem Jahr 1989 ein.

Neben den Bayern fuhren am 2. Spieltag auch Werder Bremen, Bayer Leverkusen und der FSV Mainz 05 jeweils ihren zweiten Sieg in dieser Spielzeit ein. Mainz gewann 2:1 beim SC Freiburg, Bremen setzte sich mit 1:0 gegen den FC Augsburg durch, Bayer gelang mit dem 1:0 beim VfB Stuttgart saisonübergreifend sogar schon den siebten Erfolg nacheinander. Beinahe-Absteiger 1899 Hoffenheim feierte mit dem 5:1 beim Hamburger SV ebenso seinen ersten Saisonsieg wie der VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen fertigten den FC Schalke 04 mit 4:0 ab.

Die Bayern scheinen auch in der 51. Bundesliga-Spielzeit das Maß aller Dinge zu sein. Mario Mandzukic (13. Minute) sicherte dem Team von Trainer Pep Guardiola mit seinem zweiten Saisontor den Auswärtssieg in Frankfurt. Eine Woche nach der 1:6-Klatsche zum Auftakt bei Aufsteiger Hertha BSC leistete die Eintracht dem Rekordchampion erbitterten Widerstand und hatte Pech, dass ein Treffer von Alexander Meier kurz vor der Pause nicht anerkannt wurde.

Nach der desaströsen Rückrunde der Vorsaison machte Bremen mit dem Heimsieg gegen Augsburg den erhofften Sechs-Punkte-Traumstart perfekt. Mehmet Ekici (23.) sicherte den Hanseaten nach einem Fehler von Gäste-Keeper Mohamed Amsif den Erfolg. Es war zugleich der erste Werder-Sieg über die Schwaben im fünften Anlauf.

Auch ohne Tor von Stefan Kießling setzte Leverkusen seine Erfolgsserie im Oberhaus fort. Ausgerechnet ein Eigentor des früheren Leverkuseners Daniel Schwaab (42.) verhalf der Werksmannschaft gegen engagierte, aber im Angriff harmlose Stuttgarter zu weiteren drei Punkten.

Dank Nicolai Müller bleibt auch Mainz in der Erfolgsspur. Nach dem Führungstor von Niki Zimling (64.) gelang dem Jung-Nationalspieler mit seinem dritten Saisontor (68.) der zweite Treffer. Der Europa-League-Starter aus dem Breisgau konnte durch Sebastian Freis (71.) nur noch zum 1:2 verkürzen. Zum siebten Mal nacheinander blieb der Sportclub beim Heimauftakt sieglos.

Beim VfL Wolfsburg stellte sich der Luiz-Gustavo-Effekt auf Anhieb ein. Im ersten Spiel mit dem erst am Vortag verpflichteten Bayern-Star gelang den Niedersachsen gegen Schalke 04 der erste Dreier. Robin Knoche (53.), der den gesperrten Timm Klose in der Innenverteidigung vertrat, Vierinha (61.), Naldo (67.) und Stefan Kutschke (90.+1) trafen für den nach der Pause wie entfesselt aufspielenden VfL. Vier Tage vor dem Champions-League-Playoff gegen PAOK Saloniki verloren die Königsblauen nicht nur die Punkte, sondern auch Torjäger Klaas-Jan Huntelaar durch Verletzung.

Nach dem respektablen 3:3 in Schalke lieferte der Hamburger SV bei seiner Heimpremiere eine desolate Vorstellung. Rafael van der Vaart glich zwar per Handelfmeter (44.) die frühe Führung der Hoffenheimer durch Roberto Firmino (5.) aus. Auf die weiteren Gegentore von Kevin Volland (51.), Anthony Modeste (67./74.) und Firmino (77.) fanden die am Ende völlig einbrechenden Hanseaten aber keine Antwort mehr. Die drei Zähler waren das passende Geschenk zum 44. Geburtstag von Coach Markus Gisdol.