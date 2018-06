Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern bleibt Tabellenführer Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga durch einen 2:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue auf den Fersen, während der 1. FC Köln trotz des 2:0-Erfolges über den SV Sandhausen weiter seine Form sucht.

Die Pfälzer gewannen am Samstag auf dem heimischen Betzenberg gegen Aue mit 2:1 (1:0) und feierten damit den dritten Saisonsieg. Vor 25 565 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Mohamadou Idrissou (29. Minute/Foulelfmeter, 60.) beide Treffer für die Hausherren. Dem kurz zuvor eingewechselten Guido Kocer gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste (59.).

Der 1. FC Köln dagegen sucht weiterhin seine Form, hat aber mit Mühe in die Erfolgsspur gefunden. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Peter Stöger den SV Sandhausen mit 2:0 (0:0) und holte am vierten Spieltag nach drei Remis den ersten Saisonsieg. Vor 39 000 Zuschauern entwickelten die Hausherren nur wenige spielerische Ideen, konnten aber zwei Tore von Marcel Risse (55. Minute/78.-Foulelfmeter) bejubeln.

Fünf Tage nach der 1:2-Niederlage in Fürth hatte Kaiserslauterns Trainer Franco Foda seine Mannschaft gleich auf vier Positionen verändert. Der FCK-Coach setzte voll auf Offensive und brachte in Andrew Wooten und Simon Zoller zwei neue Offensivkräfte. Mann des Tages war jedoch Idrissou. Der wuchtige Angreifer hatte neben seinen beiden Treffern weitere Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Der Kameruner vergab jedoch mehrmals in aussichtsreicher Position, so dass die Gastgeber bis zum Schluss zittern mussten.

Köln übernahm gegen Sandhausen direkt die Spielkontrolle, blieb aber vor der Pause harmlos. Angreifer Maurice Exslager rückte erstmals in die Startaufstellung, die durch ihn verstärkte Offensive trat jedoch fahrig auf. Exslager (39.) verfehlte aus guter Position das Tor ebenso wie Daniel Halfar (45.+2) per Freistoß. Im zweiten Abschnitt intensivierte Köln seine Bemühungen. Risse überwand die bis dahin gut organisierte Gäste-Defensive durch einen Schuss aus 20 Metern zum 1:0. Per Strafstoß markierte Risse auch den Endstand.

Sandhausen war für die Kölner ungefährlich. Die Gäste beendeten das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte gegen Tim Kister (75.) dezimiert und müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.