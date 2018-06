Wolfsburg (dpa) - Fußball-Profi Luiz Gustavo bestreitet einen Tag nach seinem Wechsel von Bayern München zum VfL Wolfsburg das erste Bundesliga-Spiel für seinen neuen Club.

VfL-Trainer Dieter Hecking nominierte den brasilianischen Nationalspieler am Samstag vor der Heimpartie gegen Schalke 04 in die Startelf. Der bisherige Bayern-Star hatte zuvor am Freitag erstmals eine Stunde mit seinen neuen Teamkollegen trainiert. In Wolfsburg hat Luiz Gustavo einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet.