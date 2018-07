Schwerin (dpa) - Rechtsradikale haben in Schwerin einen in Afghanistan geborenen Mann attackiert und dabei schwer verletzt. Sechs Männer hätten den 20-Jährigen in der Nacht zunächst ausländerfeindlich beschimpft, teilte die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern mit. Anschließend hätten zwei der Rechtsradikalen auf den jungen Mann eingeschlagen. Er kam mit schweren Verletzungen im Gesicht und am Arm ins Krankenhaus. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.