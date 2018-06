Moskau (SID) - Die russische 4x400m-Staffel hat bei der Leichtathletik-WM in Moskau Gold gewonnen. Nach Silber bei den Olympischen Spielen in London entthronten Julia Guschina, Tatjana Firowa, Xenija Ryschowa und Antonina Kriwoschapka nach 3:20,19 Minuten Titelverteidiger USA (3:20,41) und holten den ersten Titel seit 2005. Es war bereits die sechste Goldmedaille für die Gastgeber. Weltmeisterin Christine Ohuruogu führte Großbritannien auf Platz drei (3:22,61). Eine deutsche Staffel war in Moskau nicht am Start.