Moskau (dpa) - Superstar Usain Bolt will bei der Leichtathletik-WM heute über 200 Meter seine zweite Goldmedaille in Moskau gewinnen. Mit der jamaikanischen Sprint-Staffel kann der sechsfache Olympiasieger am Sonntag dann das Triple perfekt machen. Die Medaillenhoffnungen der deutschen Mannschaft am Wochenende ruhen vor allem auf den Speerwerferinnen Christina Obergföll und Linda Stahl. Die Offenburgerin Obergföll hofft nach fünfmal Silber bei internationalen Meisterschaften auf ihren ersten Titel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.