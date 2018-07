Johannesburg (SID) - Der Prozess gegen den unter Mordverdacht stehenden Leichtathletik-Star Oscar Pistorius (26) beginnt im kommenden März. Das bestätigte der Anwalt des Südafrikaners am Samstag. "Der Prozess wird in der ersten Märzwoche beginnen und bis Ende des Monats dauern", sagte Kenny Oldwage der Nachrichtenagentur AFP. Der Prothesen-Sprinter steht unter dem Verdacht, am Valentinstag dieses Jahres seine damalige Freundin Reeva Steenkamp vorsätzlich erschossen zu haben.

Am Montag will die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift gegen Pistorius vorlegen. Dann wird auch der mehrmalige Paralympics-Sieger zu einer erneuten Anhörung vor Gericht erwartet. Möglicherweise wird die Anhörung wegen der Verlesung der Anklageschrift jedoch verschoben.

Pistorius und seine Anwälte hatten bisher beteuert, er habe die zum Zeitpunkt der tödlichen Schüsse im Badezimmer befindliche Steenkamp für einen Einbrecher gehalten. Wird der Südafrikaner wegen Mordes verurteilt, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Kommt das Gericht zu dem Schluss, die Schüsse auf Steenkamp seien grob fahrlässig gewesen, müsste Pistorius bis zu 15 Jahre hinter Gitter.