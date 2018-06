London (dpa) - Die britische Polizei hat "neue Informationen" zum Unfalltod von Prinzessin Diana und Dodi al-Fayed erhalten und will diese überprüfen. Dies teilte die Metropolitan Police in London am

Samstagabend mit. Die vor kurzem eingetroffenen Informationen sollten auf ihre "Relevanz und Glaubwürdigkeit" überprüft werden.

In der Erklärung wurde betont, es handele sich dabei nicht um eine Wiedereröffnung der Ermittlungen zum Unfalltod von Diana und ihrem damaligen Begleiter am 31. August 1997 in Paris.

Die Umstände des Unfalls und seiner Folgen seien "gründlich" untersucht worden, hieß es in der Mitteilung. Einzelheiten über den Inhalt der neuen Informationen würden nicht bekannt gegeben. Eine Sprecherin des Königshauses lehnte einen Kommentar ab.

Offizielle Untersuchungen in Frankreich und Großbritannien sind zu dem Schluss gekommen, dass Diana und ihr Begleiter auf der Flucht vor Fotografen und durch die "grobe Fahrlässigkeit" ihres Fahrers verunglückten. Dodis Vater, der ehemalige Harrods-Besitzer Mohammed al-Fayed, hatte stets behauptet, das Paar sei "ermordet" worden. Diana wurde 36 Jahre alt, Dodi 42.