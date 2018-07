New York (dpa) - Lindsay Lohan (27), bekannt aus einigen Filmen und vielen Gerichtsverfahren, will ein neues Leben beginnen - zumindest im Internet. Die Schauspielerin hat einen neuen Internetauftritt gestartet und den nur ihren Fans gewidmet.

"Eure Unterstützung bedeutet mir alles", schreibt Lohan unter einem roten "Welcome" auf einem lasziven Schwarzweißfoto von ihr. "Ich bin so gespannt auf die Zukunft. Mit all meiner Liebe - Lindsay", endet sie. Lohan kann Unterstützung gut brauchen: Vor drei Wochen hat sie eine Suchtklinik entlassen, von November an muss sie auf Anordnung eines Richters dreimal pro Woche zur Therapie.

Lohans neue Website