Hockenheim (dpa) - Tausende Musikfans sind zur Premiere des Open-Air-Festivals Rock'n'Heim auf dem Hockenheimring geströmt. Unter strahlend blauem Himmel jubelten sie am Freitag den ersten Acts Zebrahead und Bonaparte zu.

Auf dem Programm standen am Abend auch noch Die Ärzte und Franz Ferdinand. Für Samstag waren unter anderen System of a Down, Long Distance Calling und Deftones, für Sonntag Seeed, Kraftklub und Nine Inch Nails angekündigt. Die Veranstalter rechnen für das dreitägige Festival mit rund 40 000 Besuchern. Rock'n'Heim soll es künftig jedes Jahr geben.

