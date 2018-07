Los Angeles (dpa) - Die US-amerikanische Jazz-Sängerin Jane Harvey trat im Laufe ihrer Karriere mit Musikgrößen wie Duke Ellington und Benny Goodman auf - jetzt ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichtete das Onlineportal "playbill.com". Sie starb am Donnerstag in ihrem Haus in Los Angeles an Krebs, hieß es. Harvey startete ihre Laufbahn in den 1940er Jahren mit Auftritten in dem New Yorker Club Cafe Society. Bandleader Benny Goodman heuerte die Sängerin für Konzerte und gemeinsame Plattenaufnahmen an.

