Kairo (dpa) - Ägyptische Sicherheitskräfte und Zivilisten haben in der Nacht eine Moschee in Kairo umstellt. Dort hatten Anhänger der Muslimbruderschaft Zuflucht gesucht. In dem Gotteshaus sitzen rund 1500 Demonstranten fest, sagte der Vorsitzende des Ärzteverbandes dem Nachrichtenportal Ahram Online. Die Sicherheitskräfte seien gebeten worden, den Menschen nach dem Ende der Ausgangssperre am Morgen einen sicheren Abzug zu garantieren. Auf Fernsehbildern war ein geöffnetes Tor zu sehen, das im unteren Teil mit einer Barrikade versperrt war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.