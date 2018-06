Atlanta (SID) - Ein Highschool-Footballer ist in den USA an den Folgen eines Genickbruchs gestorben. Der erst 16 Jahre alte De'Antre Turman von der Creekside Highschool in Atlanta/Georgia zog sich die schwerwiegende Verletzung während eines Spiels zu und wurde wenige Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt. Todesursache war ein Bruch des dritten Halswirbels. Dies berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Turman verletzte sich beim Versuch, einen Gegenspieler zu stoppen. Zeugen bezeichneten den Zusammenstoß als völlig normal. Der Cornerback blieb nach seinem Tackle leblos liegen.