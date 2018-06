Nürnberg (SID) - Hertha BSC ist nach gut einwöchigem Höhenflug auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Der Aufsteiger kam beim 1. FC Nürnberg trotz ordentlicher Leistung nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und muss seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nach nur einem Spiel wieder abgeben.

Die Berliner, am 1. Spieltag noch 6:1-Sieger gegen Eintracht Frankfurt, hatten erneut viele gute Chancen, ließen jedoch die Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. Immerhin reichte es für die Hauptstädter nach fünf Niederlagen in Nürnberg mal wieder zu einem Punkt.

Die Hauptstädter waren durch das erste Bundesliga-Tor von Josip Drmic vor 37.068 Zuschauern in Rückstand geraten (40.). Doch Sami Allagui mit seinem dritten Saisontreffer erzielte den Ausgleich (61.). Und der eingewechselte Ronny brachte Hertha mit einem allerdings umstrittenem Foulelfmeter in Führung und ließ die Berliner vom ersten Sieg in Nürnberg seit zehn Jahren träumen (78.). Zuvor war Alexander Baumjohann nach einem Duell mit Javier Pinola zu Fall gekommen. Ein sehenswerter Freistoß von Hiroshi Kiyotake verhinderte Herthas zweiten Sieg im zweiten Spiel (89.).

Die Hertha zeigte zunächst die reifere Spielanlage, flüssigere Kombinationen und mehr Mut. Nürnberg schaffte es erst nach rund 15 Minuten, aus seinem 4-1-4-1-System Offensivdrang zu entwickeln. Doch wie so oft benötigten die Franken lange Standards, um Torgefahr zu entwickeln. Nach einer Ecke von Hiroshi Kiyotake köpfte Daniel Ginczek vorbei (16.), vier Minuten später setzte der Neuzugang einen Kopfball nach Freistoßflanke des Japaners an den Außenpfosten.

Berlin, dem beide etatmäßigen Außenverteidiger verletzungsbedingt fehlten, geriet jetzt stärker unter Druck. Club-Verteidiger Javier Pinola verpasste das Tor der Gäste bei seinem Distanzschuss knapp (25.), einen Schuss von Robert Mak parierte Hertha-Keeper Thomas Kraft sicher (31.). Dann setzte sich Ginczek an der Strafraumgrenze gegen drei Herthaner stark durch und spielte Drmic mustergültig in den Lauf. Der Schweizer, der den Vorzug vor Mike Frantz erhalten hatte, traf aus Mittelstürmer-Position eiskalt.

Die Gäste sorgten in dieser Phase nur gelegentlich über Konter für Gefahr. Markus Feulner klärte vor dem einschussbereiten Änis Ben-Hatira (32.), dann wehrte Torhüter Raphael Schäfer einen Schuss des auffälligsten Berliners ab (36.).

Auch in der zweiten Hälfte begann Berlin stärker. Adrian Ramos köpfte neben das Tor (49.), Kapitän Fabian Lustenberger ließ sich den Ball in aussichtsreicher Position von Feulner abluchsen (55.). Kurios dann der Ausgleich, als Berkay Dabanli den Schuss von Allagui unhaltbar für Schäfer abfälschte. Unmittelbar nach dem 1:1 hatte der bis dahin weitgehend unauffällige Baumjohann die Chance zur Führung, scheiterte jedoch an Schäfer (62.). Glück hatte Baumjohann, dass er nur die Gelbe Karte sah, als er Pinola ins Gesicht fasste.

Nürnberg, das auf Per Nilsson und Timo Gebhart verzichten musste, hielt in der zweiten Halbzeit nur mit großer Mühe dagegen. Wie beim 2:2 bei 1899 Hoffenheim stimmte beim Club allenfalls die kämpferische Leistung. Spielerisch genügte die Vorstellung der Mannschaft von Michael Wiesinger aber höheren Anforderungen nicht - aber auf Kiyotake war Verlass.