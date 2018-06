Moskau (SID) - Superstar Usain Bolt hat sein drittes Gold bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau gewonnen und sich damit zum erfolgreichsten Athleten der WM-Geschichte gekrönt. Bolt führte die jamaikanische 4x100m-Staffel mit Nesta Carter, Kemar Bailey-Cole und Nickel Ashmeade zum Sieg in 37,36 Sekunden vor den USA (37,66) und Kanada (37,92). Die ursprünglich drittplatzierten Briten (37,80) wurden disqualifiziert.

Mit seinem achten WM-Titel überflügelte Bolt, der zuvor über 100 m und 200 m triumphiert hatte, US-Legende Carl Lewis in den Rekordbüchern. "Ich bin stolz auf mich und werde weiter arbeiten, um so lange zu dominieren wie möglich", sagte Bolt, "es fühlt sich einfach gut an zu gewinnen. Wenn sich Hindernisse auf meinem Weg befinden, will ich sie aus dem Weg räumen."

Die deutsche Staffel mit Lucas Jakubzcyk (Berlin), Sven Knipphals (Wolfsburg), Julian Reus (Wattenscheid) und Martin Keller (Leipzig) wurde Vierte (38,04).