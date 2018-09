Mexiko-Stadt (AFP) Die mexikanischen Streitkräfte haben am Samstag den Chef des berüchtigten Golf-Kartells, Mario Armando Ramírez Treviño, festgenommen. Der Drogenboss sei am Morgen gestellt worden, teilte das Innenministerium in Mexiko-Stadt mit. Das Golf-Kartell ist vor allem im Norden aktiv.

