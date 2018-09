Asuncion (AFP) - (AFP) Linke Guerilla-Kämpfer haben nach Regierungsangaben in Paraguay fünf Menschen getötet. Die Rebellen hätten am Samstagabend fünf Wachmänner einer Viehzucht nördlich der Haupstadt Asuncíón entführt und dann umgebracht, teilten die Behörden am Sonntag mit. Polizisten, die am Ort des Überfalls in der Provinz San Pedro eintrafen, seien angegriffen worden. Ein Beamter sei dabei verwundet worden.

