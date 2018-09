Genf (AFP) - (AFP) Auf dem Gornergrat bei Zermatt in den Schweizer Alpen haben 508 Alphornbläser am Samstag einen neuen Weltrekord aufgestellt: Nie zuvor versammelten sich so viele Musiker mit dem alpentypischen Instrument zum gemeinsamen Spiel. Die Alphornbläser stimmten in einer Welturaufführung in 3089 Metern Höhe das eigens komponierte Werk "Auf dem Gornergrat" von Gilbert Kolly an, wie die Schweizer Nachrichtenagentur SDA berichtete.

