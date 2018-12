San Francisco (SID) - Die italienische Yacht Luna Rossa hat bei der Herausforderer-Runde des 34. America's Cups das Finale erreicht. Der Favorit setzte sich in der Bucht von San Francisco auch in der vierten Halbfinal-Wettfahrt mit 2:11 Minuten Vorsprung auf das Team Artemis aus Schweden durch und qualifizierte sich damit für das Duell mit Round-Robin-Gewinner Team New Zealand. Das Finale beginnt am 17. August.

Artemis, dessen britischer Olympiasieger Andrew Simpson im Mai bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen war, verzichtete vor San Francisco auf die erste Runde. Im vierten Duell nach der Rückkehr aufs Wasser schaffte es die Crew mit ihrem neuen AC72-Katamaran "Big Blue" erneut nicht, sich gegen Luna Rossa durchzusetzen.

Das Team New Zealand hatte die Italiener in der Round Robin ungeschlagen hinter sich gelassen. Bei den Herausforderer-Rennen wird der Gegner des Titelverteidigers Oracle (USA) ermittelt. Die Finalregatten finden vom 7. bis zum 21. September statt.