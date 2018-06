Lausanne (SID) - Die Volleyballerinnen aus den USA, Brasilien und Italien haben das Teilnehmerfeld für das Grand-Prix-Finalturnier in Sapporo (28. August bis 1. September) komplettiert. Japan war als Gastgeber gesetzt, China und Serbien hatten sich vorzeitig ihre Tickets gesichert. Die deutsche Mannschaft scheiterte am Wochenende beim letzten Vorrundenturnier in Bangkok.

Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger USA gewann am Sonntag 3:2 gegen Bulgarien, Brasilien feierte ein 3:0 über Kasachstan und Italien setzte sich mit 3:2 gegen die Türkei durch.