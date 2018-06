Berlin (SID) - Nach heftigen Diskussionen bei der Leichtathletik-WM um das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz in Russland wird das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit aller Kraft gegen Diskriminierung vorgehen. Vor allem auch bei den Olympischen Winterspielen 2014 im russischen Sotschi soll gewährleistet werden, dass die Menschenrechte gewahrt bleiben. Dies versicherte der scheidende IOC-Präsident Jacques Rogge in einem Interview mit der Berliner Zeitung "Der Tagesspiegel am Sonntag."

Rogge (71) erklärte, er sehe in der Diskussion um die Diskriminierung Homosexueller sowohl seine Organisation als auch die russische Regierung für Sotschi in der Pflicht. "Das Internationale Olympische Komitee ist sich darüber im Klaren, dass Sport ein Menschenrecht ist und allen zugänglich sein muss, ungeachtet von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder sexueller Orientierung", sagte Rogge im Interview mit dem Tagesspiegel: "Wir würden uns mit aller Kraft jeglicher Bewegung entgegenstellen, die dieses Prinzip gefährdet."

Der Belgier betonte, das IOC habe "Zusagen von höchsten Regierungsstellen in Russland, dass diese Gesetzgebung niemanden beeinträchtigen wird, der die Spiele besucht oder daran teilnimmt". Das IOC steht mit diesem Versprechen auf dem Prüfstand. Denn schon bei den Sommerspielen 2008 in Peking war das IOC unter Druck geraten, weil das chinesische Regime entgegen anderen Ankündigungen keinen freien Zugang zum Internet ermöglicht hatte.

In Moskau hatte das Plädoyer von Russlands Stabhochsprung-Weltmeisterin Jelena Issinbajewa für das neue Gesetz heftige Reaktionen anderer Sportler ausgelöst. Ganz ähnlich wie zuvor Russlands Präsident Wladimir Putin, den sie im Wahlkampf 2012 aktiv unterstützte, hatte die 31-Jährige erklärt: "Ich unterstütze unsere Regierung. Wenn wir all diese Dinge auf unseren Straßen zulassen, würden wir Angst um unsere Nation haben."

Damit reagierte die Weltrekordlerin auf in den Farben des Regenbogens - Symbol der homosexuellen Bewegung - lackierte Fingernägel der schwedischen Hochspringerin Emma Green Tregaro in der Qualifikation. Nach heftigen Diskussionen vollzog Ex-Turnerin Issinbajewa den verbalen salto rückwärts und erklärte über eine vom Leichtathletik-Weltverband IAAF verbreiteten Erklärung, sie sei wegen ihrer schlechten englischen Sprachkünste missverstanden worden und sprach sich "mit größtem Nachdruck gegen eine Diskriminierung von Homosexuellen" aus.

Allerdings wurde auch Emma Green Tregaro von der IAAF wegen "Verletzung der Richtlinien" gewarnt. Nach einem Gespräch zwischen Vertretern des schwedischen Verbandes und der IAAF habe Green Tregaro die Farbe entfernt, teilte der Generalsekretär des schwedischen Teams, Anders Albertsson, mit.

Bei der Siegerehrung für die 4x400-m-Staffel im Luschniki-Stadion küssten sich die russischen Weltmeisterinnen Tatjana Firowa und Xenija Ryschowa am Sonntag provokativ auf den Mund.

Ein Anti-Homosexuellen-Gesetz stellt seit Juni in Russland die Verbreitung von Informationen über Homosexualität an Minderjährige unter Strafe. Das von Putin unterzeichnete Gesetz hatte international Zweifel an der Offenheit und den Gastgeberfähigkeiten Russlands aufkommen lassen. Es wurden sogar Forderungen nach einem Boykott der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 laut.