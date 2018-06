Cincinnati (SID) - Rafael Nadal hat das Masters-Turniers in Cincinnati/Ohio gewonnen und seinen 59. Titel auf der ATP-Tour eingefahren. Der French-Open-Sieger bezwang im Finale den amerikanischen Aufschlagriesen John Isner 7:6 (10:8), 7:6 (7:3) und sicherte sich damit seinen 26. Masters-Triumph. In der Weltrangliste wird der 27 Jahre alte Spanier damit ab Montag erstmals seit dem 25. Juni 2012 wieder auf dem zweiten Platz geführt. Nadal überholt Wimbledonsieger Andy Murray, der in Cincinnati im Viertelfinale ausgeschieden war.