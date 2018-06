Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will angesichts der Gewalt in Ägypten einen Stopp der Waffenexporte in das Land prüfen. Man werde die Situation neu bewerten müssen, sagte sie im ZDF-Sommerinterview. Eine Beschränkung der Waffenexporte sei ein denkbarer Weg, der dortigen Regierung deutlich zu machen, dass Gewalt nicht akzeptabel sei. Die EU-Außenminister würden in Kürze ein gemeinsames Vorgehen abstimmen, sagte Merkel. Zur Situation der 40 000 deutschen Urlauber, die sich zur Zeit in Ägypten aufhalten, sagte die Kanzlerin, dass das Außenministerium die Lage genau beobachte.

