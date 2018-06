Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will auch bei einem knappen Wahlausgang die Koalition mit der FDP fortführen. Sie sei zutiefst davon überzeugt, dass die Wahl sehr, sehr knapp ausgehen werde, sagte sie im ZDF-Sommerinterview. Sie strebe keine Koalition mit der SPD an, versicherte sie. Das wolle niemand, deshalb arbeite sie in eine andere Richtung. Nach der Möglichkeit einer schwarz-grünen-Koalition gefragt, verwies Merkel darauf, dass sie sich dazu schon früher ablehnend geäußert habe. Sie werbe für eine starke Wahlbeteiligung und kämpfe darum, dass die Wähler die Stimme der Union geben.

