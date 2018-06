Sydney (AFP) - (AFP) Die willkürliche Erschießung eines australischen Stipendiaten in den USA hat bei seiner Familie für Entsetzen gesorgt. Der Mord an seinem 22-jährigen Sohn Chris Lane sei "einfach so sinnlos", sagte sein Vater Peter Lane am Montag in Melbourne. "Er war einfach ein Junge auf dem Höhepunkt seines Lebens", sagte der Vater.

