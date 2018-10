Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag wenig bewegt in die Woche gestartet. Investmentanalystin Antje Laschewski von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) verwies auf die insgesamt neutralen Vorgaben der Börsen in den USA und Asien.

Wenige Minuten nach dem Handelsbeginn fiel der Dax um 0,15 Prozent auf 8379 Punkte. Am Freitag hatte der Dax mit einem knappen Plus geschlossen und auch auf Wochensicht zugelegt. Der MDax trat bei zuletzt 14 764 Punkten auf der Stelle.

Für den TecDax ging es um 0,26 Prozent auf 1033 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,20 Prozent nach.