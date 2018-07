Rio de Janeiro (AFP) - (AFP) Für seine Obsession für Woody-Allen-Filme will Rio de Janeiros Bürgermeister Eduardo Paes tief in die Taschen greifen. "Koste es, was es wolle", dass der berühmte US-Filmemacher einen seiner Filme in der Zuckerhut-Metropole drehe, sagte Paes der brasilianischen Zeitung "O Globo". "Ich werde 100 Prozent der Produktionskosten zahlen", versprach das Stadtoberhaupt. Allen hatte zuletzt eine Reihe seiner Filme in berühmten Großstädten spielen lassen: London, Barcelona, Paris und Rom.

